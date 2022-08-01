بحضور 4 آلاف مشارك.. شرم الشيخ تستعد لاستقبال الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء - رضا السيد:

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، وفدًا رفيع المستوى من البنك المركزي المصري، برئاسة يوسف عبد التواب، وكيل مساعد البنك المركزي المصري، وذلك للتنسيق لاستضافة مدينة شرم الشيخ فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي، تحت رعاية الرئيس السيسي، والمقرر انطلاقة بمركز المؤتمرات الدولية بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو 2023.

ومن المقرر أن يحضر الاجتماعات 4 آلاف مشارك، بينهم رؤساء الدول الإفريقية، ورؤساء الوزراء، ومحافظو البنوك المركزية الإفريقية ووزراء المالية، وكبار الشخصيات، ورؤساء الوفود والمؤسسات الاقتصادية الدولية والإقليمية، بالإضافة إلى الوزراء وكبار المسؤولين والهيئات السيادية والاقتصادية والاستثمارية، ورجال البنوك من جمهورية مصر العربية.

وقال محافظ جنوب سيناء إن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال كافة الفعاليات الدولية، خاصة أن أعمال التطوير الشاملة جارية ضمن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر تغير المناخ، مؤكدًا على استعداد شرم الشيخ الدائم لإقامة تلك المؤتمرات الدولية الضخمة لما لها من إمكانات وبنية تحتية وفوقية وخبرات تجعلها مدينة المؤتمرات العالمية.

ومن المقرر أن تستمر زيارة الوفد لمدينة شرم نحو 4 أيام لتفقد قاعة المؤتمرات، والفنادق، وأماكن الاحتفالات بشرم الشيخ.

شارك في الاجتماع من جانب المحافظة، اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد الأسكندراني السكرتير العام المساعد القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمستشار وليد السباعي المستشار القانوني للمحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.