الأمم المتحدة تصدر تحذيرًا من خطر نووي وسط أزمة عالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش من أن العالم يواجه مستوى خطر من الأسلحة النووية لم يحدث منذ ذروة الحرب الباردة، وذلك في بداية مؤتمر لمراجعة معاهدة عدم الانتشار النووي في نيويورك اليوم الاثنين.

وقال جوتيريش إن "أزمة المناخ والتفاوتات الصارخة والصراعات وانتهاكات حقوق الإنسان والدمار الشخصي والاقتصادي الناجم عن جائحة كوفيد-19، جعلت عالمنا تحت ضغط أكبر لم يواجهه في حياتنا"

وتابع أن هذا يحدث "في وقت يشهد خطرا نوويا لم يحدث منذ ذورة الحرب الباردة".

وقال جوتيريش إن "الإنسانية في خطر نسيان الدروس التي تم تعلمها من الحرائق الرهيبة في هيروشيما وناجازاكي. وأشار إلى أن التوترات الجغرافية السياسية تصل إلى مستويات مرتفعة جديدة وأن التنافس يتغلب على التعاون كما أن انعدام الثقة حل محل الحوار.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن معاهدة حظر الانتشار النووي كانت ركيزة أساسية للأمن الدولي، مع وضعها الخاص القائم على العضوية شبه العالمية والالتزامات الملزمة قانونا ونظام ضمانات يمكن التحقق منه لحظر الانتشار.