مذكرة تفاهم برلمانية بين السعودية والمغرب

عقد رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ في العاصمة المغربية الرباط اليوم جلسة مباحثات رسمية مع رئيس مجلس المستشارين المغربي النعم ميارة، جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية.

وأكد الجانبان خلال جلسة المباحثات أهمية تعزيز العمل والتعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين المغربي، وضرورة تفعيل أدوار لجنتي الصداقة البرلمانية المشتركة بينهما.

عقب ذلك وقع رئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس المستشارين مذكرة تفاهم بين المجلسين تهدف إلى توفير إطار لتعزيز التعاون والتفاعل المستمر بين الطرفين.

وتتضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلسين تشجيع تبادل الوفود البرلمانية، وتكثيف وتطوير التعاون الثنائي بين الطرفين، وذلك من خلال تبادل وجهات النظر والحوار المنتظم، كما تتضمن بناء التعاون والحوار المنتظم بين الطرفين في العديد من المجالات، إضافة إلى التعاون المشترك لبناء قدرات البرلمانيين، وتبادل الخبرات في مجال البحوث والدراسات والمعلومات.

وأكد رئيس مجلس الشورى، عقب توقيع مذكرتي التفاهم، أن هذه المذكرة تأتي للإسهام في تنمية وتطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس المستشارين المغربي، وتفعيل التواصل المستمر بينهما، تحقيقًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، والملك محمد السادس، وحرصهم الدائم على تنمية العلاقات بين البلدين الشقيقين لتكون على أفضل مستوى.

وأشار رئيس الشورى عبدالله آل الشيخ إلى أن المذكرتين تجسدان العلاقات الوطيدة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، وستسهمان في زيادة التواصل الفعال، والعمل الثنائي المشترك في مختلف المجالات وعلى الصُّعُد كافة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة تعزيز العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين.