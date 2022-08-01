7 قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود جنوب ليبيا (أ ف ب).

أفادت مصادر طبية ليبية بسقوط سبعة قتلى وعشرات المصابين جراء انفجار صهريج وقود في بلدية «بنت بية» بمدينة سبها عاصمة الجنوب الليبي، فجر اليوم (الإثنين).

وبحسب تصريح صحافي للناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ، أسامة علي، فقد نشب حريق نتيجة انفجار صهريج وقود، كاشفاً عن وفاة سبعة أشخاص وإصابة نحو 130 بحروق متفاوتة. وأكد، أن فروع الإسعاف بالجنوب تتجه إلى مستشفى سبها لنقل عدد من الحالات إلى مستشفى الحروق بطرابلس.

من جهته، أفاد الناطق باسم وزارة الصحة بطرابلس أمين الهاشمي، بأن أغلب حالات الحروق حرجة، وسيتم تحويل بعضها إلى طرابلس لتلقي العلاج.

ووفقاً لقناة «ليبيا بانوراما»، فقد وقع الحادث خلال تجمع بعض أهالي المنطقة حول الصهريج رغبة في التزود بالوقود.