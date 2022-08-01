مقرب من الصدر يدعو متظاهري المحافظات إلى الانسحاب

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة عبر تويتر، "شكرا لكم.. مظاهرات المحافظات رفعة رأس".

وأضاف، "اقيموا الصلاة وعودوا سالمين غانمين.. ولا تنسوا المعتصمين في مجلس الشعب من دعائكم".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه صالح محمد العراقي دعوة إلى أبناء المحافظات بشأن تظاهرات اليوم.



وقال العراقي في تعليق له: "على الإخوة في المحافظات مساندة إخوتهم في المنطقة الخضراء، بالتظاهر السلمي كل في محافظته، عصر اليوم وفي الساعة الخامسة حصراً، ويستثنى من ذلك النجف الأشرف".

بعد ذلك، قال صالح محمد العراقي في تغريدة عبر تويتر، "على المحافظات البقاء الى صلاة المغرب ان امكن، وانتظروا التوجيهات".

وما زال المتظاهرون، يواصلون اعتصامهم داخل مبنى البرلمان، لليوم الثالث على التوالي، بعدما دخلوا إليه يوم السبت الماضي.