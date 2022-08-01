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الكاظمي يصدر توجيهاً لأمن الحشد بشأن تظاهرات الإطار

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بغداد - ياسين صفوان - أصدر القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهاً لمديرية أمن الحشد الشعبي، بشأن تظاهرات الإطار التنسيقي قرب الجسر المعلق وسط بغداد.
وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة يوجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلاً بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، التجمع قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.


من جانبها، أغلقت القوات الأمنية بعض الطرقات المؤدية إلى الجسر المعلق.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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