الكاظمي يصدر توجيهاً لأمن الحشد بشأن تظاهرات الإطار

وقال إعلام الحشد الشعبي في بيان، إن "القائد العام للقوات المسلحة يوجه أمن الحشد الشعبي بأن يكون عازلاً بين المتظاهرين والقوة المكلفة بأمن المنطقة الخضراء".

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، التجمع قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.



من جانبها، أغلقت القوات الأمنية بعض الطرقات المؤدية إلى الجسر المعلق.