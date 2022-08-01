'وزير' الصدر يثمن حياد الحشد ويوجه دعوة لمتظاهري الإطار

وقال صالح محمد العراقي في تغريدة عبر تويتر، "شيء مؤسف أن نرى بعض المتظاهرين من الاطار يعتدون على القوات الأمنية وعلى قوات مكافحة الشغب، فذلك فعل مشين، فالقوات الأمنية سور الوطن".

وأضاف، "كما إننا نثمّن موقف أخوتنا في الحــشــد الشــعــبي بالوقوف على الحياد بين الفسطاطين: فسطاط الإصلاح وفسطاط الاطار".



وتابع، "من هنا أدعو تلك الثلة (المغرر بها) الى الإلتزام بالسلمية وعدم التعدّي على أحبتنا القوات الأمنية وعلى الممتلكات العامة.. وبابنا مفتوح لإعلان توبتهم ولإلتحاقهم بفسطاط الإصلاح وحبّ الوطن".