شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "لن نقف مكتوف الأيدي".. الجيش الصيني يحذر من زيارة نانسي بيلوسي لتايوان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نانسي بيلوسي تزور تايوان المتحدث الرسمي يحذر من أن زيارة رئيس مجلس النواب الأمريكي خلال جولة آسيا سيكون لها "تأثير سياسي فظيع



وسط تهديدات معادية متزايدة من الصين، أفادت وسائل الإعلام أن نانسي بيلوسي ستمضي قدما في زيارتها إلى تايوان على الرغم من الجهود التي تبذلها إدارة بايدن لتحذيرها من التوقف.

أفادت تينجتينج ليو، مراسلة الشؤون الخارجية في قناة تي في بي إس الإخبارية التايوانية، أن المصادر أبلغتها أن بيلوسي ستصل إلى العاصمة تايبيه مساء الثلاثاء. كما ذكرت شبكة CNN أنه من المتوقع أن تستمر الزيارة، نقلًا عن مسؤول حكومي تايواني رفيع ومسؤول أمريكي.

حكومة تايوان لم تعلق علنا ​​على التقارير.

إذا ضمت بيلوسي تايوان في جولتها الآسيوية، فستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ ربع قرن. وأوضحت بكين، التي تدعي أن الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي إقليمًا خاصًا بها، أنها سترى مثل هذه الخطوة على أنها استفزاز غير مقبول.

البنتاجون يأخذ تصريحات الجيش الصيني على محمل الجد

وصعدت الصين يوم الاثنين من تحذيرها قائلة إن جيشها "لن يقف مكتوف الأيدي" إذا تمت الزيارة.



وقال المسؤول الأمريكي لشبكة CNN إنه في مواجهة هذا التحذير، فإن البنتاغون "يعمل على مدار الساعة" لمراقبة أي تحركات صينية في المنطقة.

زيارة بيلوسي المحتملة في وقت تصاعد التوتر مع الصين أمر محفوف بالمخاطر لكل من الولايات المتحدة والصين. بصفتها رئيسة مجلس النواب، فهي تحتل المرتبة الثالثة في الرئاسة بعد جو بايدن ونائبة الرئيس كامالا هاريس.

من المنظور الصيني، فإن زيارة مشرع مرتبط ارتباطًا وثيقًا من الناحية الدستورية بالرئاسة تزيد من المخالفة. قال المتحدث باسم الصين، تشاو ليجيان، إنه بسبب وضع بيلوسي باعتبارها "المسؤول الثالث للحكومة الأمريكية"، فإن زيارة تايوان "ستؤدي إلى تأثير سياسي فظيع".

احتفل جيش التحرير الشعبي الصيني، أكبر جيش في العالم، يوم الاثنين بالذكرى السنوية الـ 95 لتأسيسه.

المحطة المحتملة لتايوان في جولة بيلوسي لم يتم إدراجها بعد في جدولها العام. إذا استمرت في الزيارة، فستكون الأولى لرئيس مجلس النواب الأمريكي منذ أن سافر نيوت جينجريتش إلى هناك في عام 1997. واحتجت بكين على الزيارة لكنها في النهاية ابتلعت غضبها.



رسميًا، ستزور بيلوسي سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان في هذه الرحلة فقط. لكن مايكل ماكول، العضو الجمهوري عن ولاية تكساس والعضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، والديمقراطية آنا إيشو، قالا لوسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي إن بيلوسي دعتهما إلى تايوان. كلاهما رفض بسبب تعارض في المواعيد.

تأتي رحلة بيلوسي في وقت يشهد حالة من عدم اليقين الجيوسياسي الشديد في المنطقة. يوم الاثنين، أجرت هي ووفد من الكونجرس من ستة أعضاء محادثات مع رئيس وزراء سنغافورة، لي هسين لونج. وذكر بيان رسمي صادر عن مكتب لي أن الزعيم السنغافوري "سلط الضوء على أهمية العلاقات الأمريكية الصينية المستقرة من أجل السلام والأمن الإقليميين".