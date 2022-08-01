روسيا: الغرب يستخدم الانتربول لمصالحه

01 أغسطس , 2022
موسكو: أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة في وزارة الخارجية الروسية فلاديمير تارابرين، اليوم الاثنين، أن الغرب يسعى لاستخدام الإنتربول لمصالحه السياسية الخاصة لمنع وصول روسيا إلى قنواتها، وقال "هذه الخطوات متهورة وتقوض العمل المشترك".
وقال تارابرين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية، إن الدول الغربية تدعو باستمرار للحد من قدرة روسيا على استخدام قنوات الإنتربول للبحث عن المجرمين، وحتى تعليق عضوية روسيا في هذه المنظمة.
وأشار المسؤول الروسي إلى أن مثل هذه التصرفات من قبل الدول الغربية "متهورة وغير مبررة"، وتهدد الهدف الرئيسي الذي تم إنشاء الإنتربول من أجله في 1923.
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