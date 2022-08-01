أوكرانيا: أول سفينة حبوب ستغادر ميناء أوديسا

01 أغسطس , 2022
تصدير الحبوب الأوكرانية (أ ف ب).
قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف إن أول سفينة تحمل حبوباً أوكرانية من المتوقع أن تغادر ميناء أوديسا اليوم الإثنين في إطار اتفاق يسمح بتصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.
وقال كوبراكوف على فايسبوك إن السفينة (رازوني) التي ترفع علم سيراليون تحمل 26 ألف طن من الذرة الأوكرانية وستتجه إلى لبنان.
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