صور.. محافظ بني سويف يزور منطقة بياض العرب الصناعية لتشجيع الاستثمار

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف منطقة بياض العرب الصناعية بشرق النيل، للوقوف على الوضع القائم، والعمل على توفير الاحتياجات والمطالب اللازمة للدفع بقطاع الاستثمار، وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين بتلك المناطق، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.

جاء ذلك في حضور أحمد سعد مدير المنطقة، و هاني الجويلي رئيس مركز ومدينة بني سويف، ورئيس جمعية مستثمري المنطقة.

طالب المحافظ بإعداد تقرير شامل عن موقف الاستثمار بالمنطقة، متضمناً المصانع المنتجة، وتحت الإنشاء، والمتوقفة، والتحديات التي تعيق تقدم الاستثمار بالمنطقة التي تعد من أقدم المناطق الصناعية بالمحافظة، ومتطلبات واحتياجات دعم الاستثمار بها، وأن يتضمن التقرير خطة عمل، وجدول زمني، وآليات التنفيذ، بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من الأجهزة التنفيذية، وأصحاب المشروعات والمصانع الذين تمثلهم جمعيات المستثمرين.

وأكد محافظ بني سويف أنه لن يدخر جهد ويتابع مستجدات هذه الملفات مع الوزارات والهيئات المختصة، مع ضرورة الوصول لتصور متكامل تتضافر فيه كافة الجهود سواء الحكومية أو القطاع الخاص للنهوض بالمنطقة حيث بما يعود بنتائجه الإيجابية على الجميع.