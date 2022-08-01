زيارة مفاجئة تكشف مخالفات جسيمة في الشرقية.. وقرارات عاجلة للمحافظ - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - الخليج 365:

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة مدير الوحدة الصحية بالشيخ منصور التابعة للإدارة الصحية بههيا والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وغلق الوحدة أمام المواطنين.

جاء ذلك خلال زيارته المفاجئة اليوم الإثنين للوحدة لمتابعة سير انتظام العمل بها، ووجدها مغلقة ولم تفتح أبوابها لاستقبال المواطنين من أهالي القرية، ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقصرين.

حرص المحافظ خلال جولته على تفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز، والإطمئنان على مرور مفتشي التموين على المخبز، وكذلك التأكد من سلامة الموازين وجهاز صرف نقاط الخبز وتقديم رغيف خبز مطابق للمواصفات التموينية.

كما توجه غراب لمتابعة سير وانتظام العمل بمركز شباب العدوة، ووجد المركز مغلقًا ولم يفتح أبوابه أمام الشباب من أهالي القرية، وأصدر توجيهاته بإحالة الواقعة للتحقيق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال العاملين المقصرين.

كما تفقد وحدة الوحدة الاجتماعية لمتابعة سير وانتظام العمل بها والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأبناء القرية، وقرر إحالة مدير الوحدة والعاملين بها للتحقيق لعدم تواجدهم بمقر عملهم وعدم فتح أبواب الوحدة أمام المواطنين للحصول على الخدمات المختلفة.

أصدر المحافظ تعليمات مشددة لمديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور لجان المتابعة الميدانية والمرور على المنشآت الخدمية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، للتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم وتأدية عملهم على الوجه الأكمل، والتنبيه عليهم بالإلتزام بمواعيد العمل المقررة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.