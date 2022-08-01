ملحمة بكل المقاييس.. تفاصيل تفقد كامل الوزير التطوير الشامل للطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، وقيادات الهيئة، اليوم الإثنين، مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى.

وتفقد الوزير المرحلة الأولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها والتي تشمل المسافة من المريوطية/ المنيب/ الأوتوستراد/ القاهرة الجديدة/ السلام/ مسطرد/ إسكندرية الزراعي، والمسافة من تقاطع المنصورية/ طريق الفيوم/ تقاطع طريق الواحات، بإجمالي طول 76 كم.

وتفقد وزير النقل، خلال جولته، أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع؛ والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي/ وصلة الواحات والمريوطية/ المنصورية؛ بإجمالي طول 34 كم .

وتشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وإنشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي.

وتابع الوزير التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي (السطحي)، والذي يبلغ عرضه 10 أمتار حول الطريق الدائري من الخارج والداخل.

ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع كل الجهات المعنية لإزالة كل التحديات الخاصة بهذا الطريق، وكذلك تم متابعة التقدم في أعمال إنارة الطريق، وحيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وتابع كامل الوزير التقدم في معدلات تنفيذ محطات الأوتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة؛ حيث تم البدء في تنفيذ 33، التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها؛ مثل محطة الأوتوبيس الترددي بمحور المشير، والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

ووجه الوزير بكتابة أسماء محطات BRT باللغة العربية؛ حيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأوتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه؛ إذ يدخل تنفيذ مشروع الـBRT على الطريق الدائري تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة.

وتفقد الوزير المواقع المخصصة لشحن أتوبيساتBRT .

وأكد الوزير أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كل مراحل هذا المشروع المهم، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدًا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث، مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان.

ولفت وزير النقل إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأوتوبيس الترددي BRT.