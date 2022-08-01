سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الاثنين بنهاية التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر صرف الدولار اليوم الاثنين مقابل الجنيه خلال التعاملات في 10 بنوك، مقارنة بمستواه بختام تعاملات أمس.

وارتفع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له منذ منتصف مارس الماضي.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه أمس بنسبة بلغت 20.48%، مقارنة بمارس الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.

وبحسب بيانات المركزي، فإن سعر صرف الدولار الرسمي وصل إلى 19.01 جنيه للبيع وسجل 18.90 جنيه للشراء أمس.

أسعار الدولار اليوم

البنك الأهلي المصري: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك مصر: 18.91 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 18.92 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 18.93 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

البنك العربي الأفريقي: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 18.89 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 18.96 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 18.90 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 18.87 جنيه للشراء، و18.97 جنيه للبيع.

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