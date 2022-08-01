برلين ترحب ببدء تصدير الحبوب من أوكرانيا وتعتبره "بارقة أمل"

محمد اسماعيل - القاهرة - برلين - (د ب أ):

رحبت الحكومة الألمانية بمغادرة أول سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا على البحر الأسود.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية كريستوفر بورجر اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي ببرلين: "هذه بارقة أمل في أزمة الغذاء المتصاعدة"، مؤكدا ضرورة مواصلة تنفيذ اتفاقية تصدير الحبوب وتمكين المزيد من السفن من الإبحار.

وأضاف بورجر: "في الوقت نفسه نعمل على قدم وساق لإنشاء طرق بديلة، لأن الأشهر القليلة الماضية أظهرت أنه سيكون من الإهمال الاعتماد الأعمى على تعهدات"، موضحا أن مبادرة المفوضية الأوروبية أدت بالفعل إلى زيادة هائلة في الصادرات عبر الطرق والسكك الحديدية إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه تم نقل حوالي 5ر2 مليون طن من الحبوب الأوكرانية خلال الشهرين الماضيين عبر هذه الطرق، التي لم تكن موجودة قبل بدء الحرب في أوكرانيا.

وقال بورجر: "لكن صحيح أيضا أننا بحاجة إلى الطريق البحري لمنع أزمة غذاء دولية".

ووقعت أوكرانيا وروسيا في 22 تموز/يوليو الماضي اتفاقا تحت وساطة الأمم المتحدة وتركيا لتصدير الحبوب من ثلاثة موانئ أوكرانية على البحر الأسود.

ويشهد تنفيذ الاتفاق تقدما تدريجيا حتى الآن، وذلك مع افتتاح مركز في إسطنبول الأسبوع الماضي لمراقبة تصدير الحبوب. ويضم ممثلين من أوكرانيا وروسيا والأمم المتحدة وتركيا.

وغادرت أول سفينة ميناء أوديسا صباح اليوم. وبحسب بيانات رسمية، فإن السفينة محملة بنحو 26 ألف طن من الذرة، ومن المقرر أن تعبر البحر الأسود باتجاه لبنان.

وتوقفت صادرات الحبوب، بما في ذلك عبر أوديسا، لعدة أشهر بسبب العدوان الروسي على أوكرانيا.