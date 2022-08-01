أحدث صور لهدم العقارات المتعارضة لـ 26 يوليو وكمال عامر والدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تواصل الأجهزة المعنية بوزارة النقل، بالتعاون مع محافظة الجيزة، تنفيذ أعمال مشروع إنشاء المحاور المرورية أبرزها -(محور 26 يوليو الجديد وكمال عامر وتطوير وتوسعة الطريق الدائري).

ويبلغ إجمالي التعويضات التي سيتم سدادها للمضارين من إزالات العقارات والمباني المتعارضة مع خطة التوسعة تصل وحدها إلى حوالي 5 مليارات جنيه، حيث تم تخصيص 30 ألف جنيه قيمة التعويض للغرفة الواحدة في العقار المزال، و1500 جنيه لمتر المحل، أو المتر التجاري.

وقال مصدر بمحافظة الجيزة، إن العمل يجري الآن على الانتهاء من أعمال الخاصة بمحاور "الفريق كمال عامر"، ثم محور "عمرو بن العاص العملاق" الذي بدأ العمل به، وهو محور مواز لمحور كمال عامر، وفي إطار العمل به صدر قرار نزع الملكية منذ أيام.

وأكد المصدر لمصراوي، أن المحافظة، تواصل تنفيذ أعمال الطريق الموازي لمحور 26 يوليو الجديد، والذي تمت به الإزالات بالكامل، ويوجد أيضا محور 26 يوليو الذي تتم به أعمال توسعة، وهناك المحورالبديل، وتتم الإزالات تباعا وتسليمها للجهات المنفذة للمحور.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة، تنفذ 7 محاور مرورية مهمة بنطاق المحافظة، وتم الانتهاء من محور محمد أنور السادات "ترسا" سابقا، كما تم الانتهاء أيضا من أعمال الإزالات بهدف تطوير الطريق الدائري بالمحافظة.

ورصدت عدسة "الخليج 365" أحدث الصور لأعمال الإزالات الجارية الآن على الطريق الدائري.