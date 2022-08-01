محافظ الجيزة: ضبط 700 طن سلع تموينية ومواد غذائية بمنشآت مخالفة بقصد التلاعب بأسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - الجيزة- أ ش أ:

أكد أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية الدور الرقابي الذي تؤديه الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين من تمشيط للأسواق والمحال العامة والمخازن وضبط المنشأت المخالفة والمتلاعبين بالسلع التموينية وكافة أشكال الغش والاحتكار لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافه إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى .

وأوضح محافظ الجيزة أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق احياء و مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع مديرية التموين ومباحث التموين وإدارات الصحة والطب البيطرى والبيئة.. مؤكداً انه لن يسمح بالتلاعب بأقوات المواطنين او الفساد وتحقيق الدور الرقابى بمنتهى الحزم .

وأشار محافظ الجيزة الى أن الحملات التي تم شنها خلال أسبوعين أسفرت عن ضبط حوالي 700 طن سلع ومواد غذائية وتموينية متنوعه الضبطيات ما بين دقيق بلدي مدعم وسكر وأرز تمويني وأسمدة زراعية و احتكار لسلع من قبل مخالفين أو منتجات منتهية الصلاحية وغير صالحه للاستخدام الادمي بعد فحصها من قبل المختصين .

وأوضح راشد أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 65 طن دقيق بلدى مدعم حيث تم ضبط منخل دقيق بقرية غمازة وبحوزته 19 طن دقيق بلدى مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء وإعادة الكمية المضبوطة لمطحن الصف لتوزيعها على المخابز وفقا للحصص المقررة فى ذلك الشأن لإنتاج العيش البلدى المدعم للمواطنين بالاضافة الى ضبط 19 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء بأحد المخازن بالشوبك الشرقي الى جانب ضبط 27 طنا و500 كجم دقيق بلدى مدعم خلال حملات على المخازن والمناخل بالحوامدية وأبو النمرس حيث تم ردها لمطاحن المدن لإعادة توزيعها.

وأطلع المحافظ على جهود حملات مديرية ومباحث التموين حيث أسفرت عن ضبط مخزن أسمدة زراعية بدون ترخيص بغمازة الكبرى ومصادرة 50 طن أسمدة مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين .

وفى مجال مواجهة الاحتكار ، تم ضبط 279,5 طن سكر و18 طن ملح بدون فواتير تفيد معاملات الشراء بقصد احتكارها والتلاعب بأسعارها وطرحها بالسوق السوداء بالاضافة الى ضبط 13,5 الف لتر من زيوت الطعام معبأة ناقصة الوزن وبدون فواتير أو علامة تجارية و 8 آلاف لتر زيت طعام غير معبأ و160 جوال أرز بدون تواريخ أو علامات تجارية و ضبط 4 تانكات زيوت و5 آلاف زجاجة زيت معبأة غير مدون عليها تاريخ الإنتاج والمصدر .

كما تم ضبط وغلق وتشميع مؤسسة لبيع وتعبئة المواد الغذائية تقوم بالتلاعب فى الاوزان وبحوزتها 5340 جوال سكر بإجمال 267 طنا و300 شيكارة ملح و300 كرتونة معبأة بسعة 20 كيسا و500 لفة بسعة 20 كيسا .

وتمكنت محافظة الجيزة من خلال حملات مديرية ومباحث التموين من ضبط 20 طن هياكل وفراخ وأحشاء ولحوم مفرومة غير صالحة للإستهلاك الأدمى بأحد الثلاجات بمنطقة المنصورية .

من جانبه، أشار طلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة الى أنه تم ضبط مخبز سياحى ومحال سوبر ماركت و بيع مستلزمات السيارات للعمل بدون ترخيص وتحرير محاضر عدم وجود شهادة صحية لعدد 5 مطاعم وذلك بمدينة 6 أكتوبر ، بالاضافة الى رصد محل لبيع الخمور والسلع بدون تراخيص حيث تم التحفظ على عدد 2400 زجاجة خمور و 200 عبوة أصناف مختلفة من السلع وضبط 40 جوال دقيق بلدى مدعم بالمنيرة الغربية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال كافه تلك المخالفات وعرضها على الجهات المختصة .

وثمن محافظ الجيزة الدور الهام للجهات الامنية ومديرية التموين ومباحث التموين وأجهزة المحافظة فى مكافحة كافه أوجه الاستغلال أو التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية التى تمس حياه المواطنين .​