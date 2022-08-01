سقوط حطام الصاروخ الصيني

اسماعيل عبد الحي - هوت بقايا صاروخ صيني ضخم، كان ينزل بشكل لا يمكن السيطرة عليه إلى الأرض، واخترق الغلاف الجوي الأرضي في سقوط مرعب فجر اليوم الأحد، واتجه إلى حيث ابتعلته مياه المحيط الهندي، وفقا لما ذكرت قيادة الفضاء الأميركية في تغريدة على تويتر.

كما أفاد مركز الفلك الدولي بسقوط Long March 5B شرق المحيط، بعد أن أثار رعبا في معظم العالم من أن يسقط على مناطق مأهولة فيه بالسكان، بعد أن توقع خبراء فضاء أميركيون سقوطه على الأرض في الساعات الأخيرة من ليلة أمس، من دون تحديد مكان بالذات، إلا أنه وجد مثواه الأخير في أعماق المحيط، ومن دون أذية أحد.

وكان الصاروخ البالغ وزنه 23 طنًا، حمل في 24 جويلية وحدة جديدة إلى محطة الصين الفضائية، من جزيرة هاينان، فرست الوحدة بنجاح في الموقع المداري الصيني، إلا أنه بدأ في انحدار غير متحكم به نحو الغلاف الجوي للأرض، وهي المرة الثالثة التي تُتهم فيها الصين بعدم التعامل بشكل صحيح مع الحطام الفضائي.

إلا أن وكالة الفضاء الصينية، ذكرت أن معظم المخلفات احترقت خلال عملية إعادة الدخول فوق بحر "سولو" الواقع بين جزيرة بورنيو والفلبين. المصدر (العربية)