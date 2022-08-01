شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يريد التعاقد مع نجم ريال مدريد وخطوة من اللاعب تقربه للدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح -

أشارت تقارير صحفية إسبانية عن وجود رغبة قوية داخل جدران ليفربول الإنجليزي من أجل ضم اللاعب الأسباني ماركو أسينسيو نجم فريق ريال مدريد الإسباني، يأتي ذلك فى إطار دعم الفريق بعناصر هجومية قوية خلال الإنتقالات الصيفية الحالية.

فى المقابل قام اللاعب بإنهاء علاقته مع وكيل أعماله خورخي مينديز، على حسب ما ورد من مصادر قريبة من اللاعب، فى الوقت الذي كان يصمم وكيله على تجديد تعاقده مع ريال مدريد، الأمر الذي يرفضه اللاعب حاليا، بعدما أصبح بديلًا أغلب فترات الموسم المنقضي، للاعب البرازيلي فينسيوس جونيور.



موقف إدارة الريال من بيع اللاعب فى الصيف الحالي

يري مسئولي النادي الملكي أنه لا مانع فى رحيل جناح الفريق الأسباني فى الفترة الحالية، فى ظل المستوي الكبير الذي ظهر عليه اللاعب البرازيلي فينسيوس، إضافة للأموال الباهظة التى دفعها الفريق فى النجم البلجيكي أدين هازارد ما يمنع إدارة الفريق فى خروجه خلال الصيف الجاري.

وفى إطار متصل يرفض مسئولي الميرنجي بيع اللاعب للفريق الإنجليزي، والذي يعد منافسًا قويًا للفريق على دوري الأبطال، وتخشي إدارة الفريق المدريدي من أن تزيد قوة الغريم التقليدي،فى الوقت الذي ينافسه بقوة على البطولات القارية فى السنوات الأخيرة، مما قد يصعب من مهمة الفريق فى الحفاظ على دوري أبطال أوروبا فى الموسم القادم.



لماذا يفضل مسئولي ليفربول التعاقد مع اللاعب

ويري مسئولي" الريدز "أن إنتقال اللاعب للفريق فى الفترة المقبلة، سيكون أفضل تعويض لرحيل النجم السنغالي ساديو ماني المنتقل حديثا لبايرن ميونخ، نظرًا لإمتلاك الجناح الأسباني للمهارة عالية، فضلًا عن تحكمه الجيد بالكرة فى الإنطلاقات، وهو ما سيفيد الفريق كثيرًا، والذي يعتمد فى كثير من الأحيان على سرعة التحولات من الوضع الدفاعي للهجومي بأقل عدد من التمريرات.

وتواصل مسئولي الفريق مع اللاعب خلال الساعات الأخيرة، وقام اللاعب بإظهار رغبته فى الرحيل لخوض تجربة جديدة داخل البيرميرليج، ويسعي الفريق الإنجليزي لحسم التفاوض مع اللاعب، ووفقًا للمصادر الصحفية أن الليفر عرض عليه 100.000 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا فى عقد يقترب من 3 مواسم.