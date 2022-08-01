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متظاهرو الإطار يتجمعون قرب 'المعلق'.. ومكافحة الشغب تكون حاجزاً أمنياً

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بغداد - ياسين صفوان - بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، التجمع قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "متظاهرو الاطار التنسيقي يتجمعون قرب الجسر المعلق وسط بغداد".

وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتكون حاجزاً أمنياً".

ودعا الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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