متظاهرو الإطار يتجمعون قرب 'المعلق'.. ومكافحة الشغب تكون حاجزاً أمنياً

وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "متظاهرو الاطار التنسيقي يتجمعون قرب الجسر المعلق وسط بغداد".

وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتكون حاجزاً أمنياً".

ودعا الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".

