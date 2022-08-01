انت الان تتابع خبر متظاهرو الإطار يتجمعون قرب 'المعلق'.. ومكافحة الشغب تكون حاجزاً أمنياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - بدأ متظاهرو الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، التجمع قرب الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد.
وقال مصدر أمني، لـ الخليج 365، إن "متظاهرو الاطار التنسيقي يتجمعون قرب الجسر المعلق وسط بغداد".
ودعا الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".
وأشار إلى أن "قوات حفظ القانون انتشرت لتكون حاجزاً أمنياً".
ودعا الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف "دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة".