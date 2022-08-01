السودان يسجل أول إصابة مؤكدة بجدري القرود

01 أغسطس , 2022 لقاحات جدري القردة (أ ف ب). أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم الأحد تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بجدري القرود بالسودان. وقالت الوزارة في بيان نشرته في صفحتها على فايسبوك إن الحالة لطالب يبلغ من العمر 16 عاماً بولاية غرب دارفور.

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