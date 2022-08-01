انقطاع تام للانترنت في ايران

وذكرت وكالة "إيران إنترناشيونال" ان "الإنترنت والإنترنت الوطني للشركات الخاصة والحكومية في البلاد انقطع، فيما أفاد بعض المواطنين بأنه حتى المكالمات الصوتية والرسائل النصية غير ممكنة في بعض الأماكن".وأشارت تقارير إعلامية إلى أن "الأنظمة المصرفية في إيران تواجه أيضا مشاكل، ولا يمكن إتمام عمليات مصرفية".

فيما كتب العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تغريدات ومنشورات حول تباطؤ الإنترنت في البلاد، موضحين أن "سرعة التحميل الموجودة تسمح لهم فقط بفتح المواقع الداخلية وموقع غوغل".

وفي اذار الماضي وعقب اعتماد مشروع تقييد الإنترنت المعروف بمشروع "الصيانة" في لجنة مشتركة تابعة للبرلمان الإيراني، أعلن العديد من مستخدمي الإنترنت في إيران عن بدء تنفيذ المشروع بالفعل، وانخفضت سرعة الإنترنت بشكل كبير.

