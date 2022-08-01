المتحدث باسم الصدر يرد على دعوات الحوار

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد

أصدر صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، بياناً بشأن الدعوات للحوار.



وقال العبيدي في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "دعوات الاطاريين للحوار محاولة جديدة للاحتيال، وغرائزية قادة الاطار دفعتهم للالتفاف على مشروعهم الذي هم طرحوه بان تكون الحكومة المقبلة صرفة للمستقلين قبل استقالة الكتلة الصدرية باكثر من شهر- فكان امر سماحة السيد باستقالة كتلته فرصة اخيرة لهم لينفذوا وعودهم المتظاهرة بالوطنية".



وأضاف: "علماً ان كل من ذهب مع فريق بعينه فقد عنوان الاستقلالية سواء مع الاطار اوانقاذ وطن - ولم يتاخر الاطاريون بالتكالب على المناصب فاعلنوا السوداني مرشحهم، ساحقين مشروع حكومة المستقلين بالاحذية وقسموا المناصب بينهم الى ادنى مستوى كي يفوز مرشح الهالكي؛ واحتيالاتهم بنقض الوعود قبل وبعد الانتخابات عديدة ؛ حبهم لملاذ الدنيا انستهم قرار الشارع الذي لم يثنيه حرارة تموز اللاهب ( ولم يؤخروا تجمعهم الى الخامسة عصرا على برد الهوى) بل انطلقوا لسحق الناقضين للوعود والمشاريع بعد ان فوتوا فرصتهم الاخيرة ؛ ولات حين مندم".

