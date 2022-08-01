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انتشار عسكري وإغلاق الجسر المعلق في بغداد (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الإثنين، بإغلاق جسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بواسطة الكتل الكونكريتية.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية أغلقت الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بواسطة الكتل الكونكريتية".

وأضاف، أن "الإغلاق تلاه انتشار عسكري كثيف عند طريق المؤدي إلى الجسر"، لافتاً إلى أن "منطقة الكرادة شهدت أيضاً انتشاراً عسكرياً".

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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