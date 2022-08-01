انتشار عسكري وإغلاق الجسر المعلق في بغداد (صور)

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية أغلقت الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء، بواسطة الكتل الكونكريتية".

وأضاف، أن "الإغلاق تلاه انتشار عسكري كثيف عند طريق المؤدي إلى الجسر"، لافتاً إلى أن "منطقة الكرادة شهدت أيضاً انتشاراً عسكرياً".