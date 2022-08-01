المالية تباشر بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر آب الجاري

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "دائرة المحاسبة، باشرت بتمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب".

وأكدت الوزارة على، "إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد وهيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني".



ودعت، "كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم".