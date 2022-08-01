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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن في الكويت، اليوم الإثنين، عن أسماء الوزراء في الحكومة الجديدة، تحت رئاسة الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح.

شاهد.. أعضاء حكومة الكويت الجديدة

وبموجب مرسوم أميري، تمت تسمية الوزراء الجدد، وعددهم 12 وزيرا، نال أغلبهم الثقة من جديد، حيث كانوا أعضاء في الحكومة السابقة، فيما أسندت إلى بعضهم مناصب إضافية.

وفيما يلي تشكيلة الحكومة الجديدة بالكويت:

الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح- نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الداخلية بالوكالة.

محمد عبداللطيف الفارس- نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النفطـ، وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء.

عيسى أحمد الكندري_ وزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وزير دولة لشؤون مجلس الأمة.

الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح- وزير الخارجية.

رنا عبدالله الفارس- وزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

عبد الرحمن بداح المطيري- وزير الإعلام والثقافة، وزير دولة لشؤون الشباب،

المستشار جمال هاضل سالم الجالوي - وزير العدل ووزير دولة لشؤون تعزيز النزاهة ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

خالد مهوس سليمان السعيد - وزير الصحة.

عبدالوهاب محمد الرشيد - وزير المالية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار

علي حسين علي الموسى - وزير الأشغال العامة ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة

فهد مطلق نصار الشريعان - وزير التجارة والصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية.



أعلن في الكويت اليوم الإثنين، عن صدور مرسوم أميري، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعضوية 12 وزيرا.

والأسبوع الماضي، أعلن الديوان الأميري الكويتي تعيين نجل أمير البلاد الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء.



ونص الأمر الأميري على تكليف الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة، وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتعد الحكومة الكويتية الجديدة، هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.



وتخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو/أيار الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان رئيس وزراء الكويت الجديد الشيخ أحمد نواف الصباح تعهد في وقت سابق بالمحافظة على المكتسبات الوطنية والدستور والديمقراطية ودولة المؤسسات.

وقال نواف، في رسالة وجهها إلى أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح: "سأواصل بذل الغالي والنفيس لتحقيق النهضة الشاملة والتنمية والبناء على أرض الوطن الغالي وتحقيق ما يتطلع إليه أبناؤه الأبرار من رقي ورخاء".



وعبر رئيس الحكومة الكويتية الجديد عن أمانيه في أن يديم على بلاده الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار في ظل رعاية أمير البلاد.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي أمس الأحد تعيين نجل أمير الكويت الأكبر الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء خلفا للشيخ صباح الخالد الحمد الصباح.



ونص الأمر الأميري على تعيين فريق أول م. الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، وأن يكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم على أمير البلاد لإصدار مرسوم تعيينهم.

وتعد الحكومة الكويتية المرتقب تشكيلها هي الـ40 في تاريخ البلاد السياسي، والرابعة في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم في 29 سبتمبر/أيلول 2020.

وتخلف الحكومة الكويتية الجديدة حكومة تصريف الأعمال الحالية التي قبل أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح استقالتها في 10 مايو/أيار الماضي وأمر باستمرارهم في تصريف العاجل من شؤون منصبهم لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

ويتولى الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الوزراء في مرحلة هامة ومليئة بالتحديات في تاريخ الكويت، حيث يرتقب خلال الفترة القادمة صدور مرسوم بحل مجلس الأمة الكويتي، وبالتالي ستشرف الحكومة الجديدة على إعداد الانتخابات القادمة.

وتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في منصب رئيس الوزراء في هذا التوقيت الدقيق يعكس ثقة القيادة الكويتية بقدراته على تجاوز تحديات المرحلة الراهنة.

ولد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح في الكويت عام 1956 وهو نجل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

تلقى الشيخ أحمد تعليمه -كما غيره من أبناء الكويت- في المدارس الكويتية التي كانت قبلة للتعليم لأبناء المجتمع الخليجي وحصل على بكالوريوس التجارة من جامعة الكويت.

التحق بوزارة الدفاع وتلقى دورات عسكرية مكثفة مكنته من الحصول على رتبة ملازم أول في وزارة الدفاع عام 1985.

وبعدما أثبت جدارته في العمل العسكري، التحق بالإدارة العامة بقوة الشرطة في 5 مارس/آذار 1986 برتبة نقيب، ونظرا لاجتهاده وكفاءته تدرج في العديد من المناصب، حيث شغل منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية ثم منصب وكيل وزارة مساعد لشؤون التعليم والتدريب بوزارة الداخلية.

ونال الشيخ أحمد عضوية الجمعية العمومية للنادي العربي، وأصبح مديرًا للكرة في العصر الذهبي لذلك النادي العريق وعضوا للاتحاد الكويتي لكرة القدم في عام 1988.

