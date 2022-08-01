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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزارة الدفاع في تايوان على موقعها الإلكتروني أن أربع طائرات تابعة للقوات الجوية الصينية دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي للجزيرة.

إعلان مهم من وزارة الدفاع في تايوان



وأفيد بأن المناورة الجوية شاركت فيها أربع مقاتلات صينية من طراز "جي – 16" حلقت حول منطقة المياه إلى الجنوب الغربي من الجزيرة.

ورد جيش تايوان بتوزيع إنذارات لاسلكية وبنشر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات.

وكانت البحرية الأمريكية قد وجهت حاملة الطائرات النووية "يو إس إس رونالد ريغان"، وسفينتي الهجوم البرمائيتين "يو إس إس طرابلس" و"يو إس إس أمريكا"، مع مقاتلات "إف -35 بي لايتنينغ 2" إلى منطقة تايوان.

أفادت صحيفة "نيكي آسيا" بأن الولايات المتحدة تنشر طائرات وحاملات طائرات بالقرب من تايوان بالعلاقة مع احتمال زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة.



وكانت وسائل الإعلام التايوانية في وقت سابق قد توقعت أن تصل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان مساء يوم الثلاثاء الماضي، في حين أن الصين ردت بالقول إن الزيارة ستكون لها "عواقب وخيمة"، وأن بكين ستتخذ إجراءات حاسمة لحماية السيادة الوطنية وسلامة أراضيها.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية في وقت سابق أن بيلوسي ستزور اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وسنغافورة خلال الجولة الآسيوية، وتوقعت أن تزور تايوان.

ورفضت رئيسة مجلس النواب الأمريكي التعليق على الرحلات التي ستقوم بها، مشيرة إلى مخاوف أمنية، في حين صرحت قبل ذلك بأنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان مع وفد من الكونغرس. ولم ترد أنباء عن زيارة إلى تايوان.

وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية تان كيفي الأسبوع الماضي بأن الجيش الصيني لن يقف مكتوف الأيدي إذا زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان، وستتخذ إجراءات حاسمة لصد التدخل الخارجي.

هددت الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، بأن بكين ستتخذ إجراءات "حاسمة وفعالة" في حال قررت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي زيارة تايوان.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو ليجيان في إفادة صحفية اليوم الاثنين: "إذا زارت بيلوسي تايوان، فسيكون ذلك تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وسيؤدي إلى عواقب وخيمة للغاية".

واضاف: "جيش التحرير الشعبي الصيني لن يقف مكتوف الأيدي".

وأشار المتحدث إلى أن زيارة بيلوسي لتايبيه ستزعزع الاستقرار في مضيق تايوان وستوجه ضربة للعلاقات الصينية الأمريكية، وقال: "ستتخذ الصين بالتأكيد إجراءات مضادة حاسمة وفعالة".

وقالت بيلوسي التي انطلقت أمس في جولة آسيوية، إنها ستزور سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية واليابان خلال جولتها، لكنها لم تذكر تايوان.

وفي وقت سابق لم تستبعد وسائل الإعلام الأمريكية، احتمال زيارة بيلوسي لتايوان، لكن بيلوسي نفسها رفضت التعليق على هذه المعلومات متعللة بالدواعي الأمنية.

قالت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، إن رئيسة مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي نانسي بيلوسي، قد تدخل إلى تايوان، بحجة وجود عطل فني في طائرتها أو حاجتها للتزود بالوقود.

وهذا السيناريو، وفقا لكاتب المقالة، سيسمح لهذه السياسية الأمريكية بزيارة تايوان ولو لفترة قصيرة.



وأشارت المقالة إلى أنه لو عانت طائرة بيلوسي من "مشاكل" فنية، فإن أفضل خيار للهبوط الاضطراري هو المطار في سانشا بمقاطعة هاينان في بحر الصين الجنوبي أو أي ميناء جوي آخر في الصين القارية.

في 30 يوليو، توجهت بيلوسي إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ في جولة رسمية.

وخلال ذلك انتشرت أنباء عن احتمال زيارتها تايوان، مما تسبب في رد فعل قوي للغاية في بكين.

دعت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا أرديرن، الصين لإدانة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واستخدام نفوذها لتسوية الأزمة.

وقالت في خطاب ألقته في مؤتمر بمشاركة رجال الأعمال الصينيين في أوكلاند، إن بلادها "تحث الصين على الإعلان بوضوح أنها لا تدعم" الأعمال الروسية و"المساعدة في وضع نهاية للأزمة" في أوكرانيا باستخدام نفوذها.

وأضافت: "تحمل عواقب هذه الحرب طابعا عالميا وتشعر بها بعيدا عن الحدود الأوروبية بما في ذلك هنا، في منطقة المحيطين الهندي والهادئ التي نهتم باستقرارها". وتابعت أن "الخسائر ستكون جدية بالنسبة للعالم كله إذا تعثر النظام الدولي القائم على القواعد".

كما عبرت عن اعتقادها أن القواعد والأحكام والمؤسسات الدولية القائمة التي كانت مفيدة بالنسبة للدول الديمقراطية، تواجه تهديدات".

وأوضحت: "في ضوء التوتر المتزايد وظهور تهديدات جديدة في المنطقة وخاصة في المحيط الهادئ وبحر الصين الجنوبي أو مضيق تايوان – لا يزال موقف نيوزيلندا ثابتا، ندعو إلى مراعاة القواعد والأحكام الدولية واستخدام الطرق الدبلوماسية وتخفيف حدة التوتر والحوار".