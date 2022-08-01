لطلاب علمي.. ننشر الحد الأدنى لكليات التجارة 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- روان شريف:

يبحث طلاب الثانوية العامة بمختلف المحافظات عن تنسيق الكليات للعام الدراسي السابق 2020- 2021؛ خصوصًا مع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة للعام الجديد.

وينشر "الخليج 365" تنسيق كليات التجارة للعام الدراسي السابق، بالنسبة إلى طلاب شعبة "علمي"، على مستوى جميع محافظات مصر، والتي جاءت كالآتي:

• الحد الأدنى لكلية تجارة الزقازيق 310 درجات.

• الحد الأدنى لكلية تمريض أسيوط 308 درجات.

• الحد الأدنى لكلية تجارة سوهاج 306 درجات.

• الحد الأدنى لكلية تجارة دمياط 305 درجات.

• الحد الأدنى لكلية تجارة جنوب الوادي 304 درجات.

• الحد الأدنى لكلية تجارة طنطا 302 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة بني سويف 301 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة قناة السويس بالإسماعيلية 301 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة دمنهور 301 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة بورسعيد 299 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة أسيوط 299 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة الإسكندرية 298 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة العريش 298 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة القاهرة 296 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة بنها 296 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة المنوفية بشبين الكوم 296 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة أسوان 296 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة السويس 294 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة عين شمس 294 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة وإدارة أعمال حلوان 294 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة مدينة السادات 292 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه المنصورة 289.5 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه دمياط 285 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه الإسكندرية 282 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه الزقازيق 282 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه كفر الشيخ 280 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة وإدارة أعمال انتساب موجه حلوان 274 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه جنوب الوادي 273 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه أسوان 271 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه دمنهور 270 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه طنطا 269 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه القاهرة 267 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه بني سويف 263.5 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه أسيوط 263.5 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه عين شمس 263 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه بنها 263 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه بور سعيد 262 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه سوهاج 261.5 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه السويس 260 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه المنوفية بشبين الكوم 260 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه قناة السويس بالإسماعيلية 259 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه العريش 259 درجة.

• الحد الأدنى لكلية تجارة انتساب موجه مدينة السادات 258 درجة.