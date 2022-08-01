رئيس قطاع المعاهد يكرم أوائل الثانوية الأزهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

كرّم الدكتور سلامة داوود رئيس قطاع المعاهد، أوائل الثانوية الأزهرية 2022، بمقر القطاع بمدينة نصر.

وكرمت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أمس، بمقرها الرئيسي بالقاهرة، أوائل الثانوية الأزهرية؛ لعام 2021/2022، وكان في استقبالهم أسامة ياسين - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، مستشار فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور عبد الفتاح العواري العميد السابق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر.

وقال أسامة ياسين نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة، إن التكريم يأتي في إطار حرص المنظمة على التواصل مع أبناء الأزهر من كافة الأعمار، وتقديرا لهم ولجهودهم وتحفيزا لهم على بذل المزيد من الجهد، وقال: إن أبواب المنظمة مفتوحة دائما أمام هذه النماذج المشرفة.

وأشار الدكتور عبد الدايم نصير - أمين عام المنظمة، إلى أن هذا التكريم يأتي أيضا لأولياء الأمور، نظرًا لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق، ونصح أبناءه الطلبة من المتفوقين باختيار الكليات وفق قدراتهم لضمان استمرار التفوق.

وأكد الدكتور عبد الفتاح العواري، أن الأزهر الشريف يعتز بأبنائه، ويأمل أن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف ورسالته، و أوصاهم بأن يكونوا من ذوي العمل والخلق والعلم والأداء.

وفي الختام، تم إهداء الطلاب الأوائل درع المنظمة، تكريما لهم ولجهودهم، وهم:

أميرة أسامة سعيد عبد المنجي - المركز الأول على القسم الأدبي.

آلاء أحمد أمين - المركز الأول على القسم العلمي.

الحسن فتحي إبراهيم - المركز الأول على شعبة العلوم الإسلامية.

يوسف أحمد أبو حسين - المركز الأول مكرر بالقسم العلمي.