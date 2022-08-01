وزير التعليم: نجحنا في بناء مناهج جديدة من سن عامَين حتى ١١ سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن هناك تعاونًا مشتركًا بين وزارتَي التربية والتعليم والتعليم الفني والتضامن الاجتماعي؛ من أجل تطوير جودة الحضانات والتوسع في إتاحتها على مستوى الجمهورية.

وأوضح وزير التربية والتعليم، خلال منشور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أنه قد تم بناء مناهج جديدة للحضانة عمر 2 سنة، وكذلك الحضانة عمر 3 سنوات، كي تتماشى مع المناهج الجديدة في سنتَي رياض الأطفال KG1 وKG2، ومن بعدها مناهج النظام الجديد حتى الصف الخامس الابتدائي.

وأضاف وزير التربية والتعليم: "وهذا يعني أننا نجحنا حتى الآن في بناء مناهج جديدة من سن عامَين حتى سن ١١ سنة؛ أى مناهج ٩ أعوام دراسية كاملة منذ بدء العمل على بناء نظام التعليم الجديد في عام ٢٠١٧ الماضي".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات.

يبدأ العام الدراسي يوم السبت 24 سبتمبر 2022 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو 2023 ويستمر لمدة 35 أسبوعًا، وتكون مدة أيام الدراسة الفعلية بعد حذف أيام الإجازات الرسمية 98 يومًا للفصل الدراسي الأول و96 يومًا للفصل الدراسي الثاني.

وتعتبر فترة امتحانات الفصلَين الدراسيَّين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

وتُعقد الامتحانات الشفوية والعملية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر، ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

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