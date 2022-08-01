مصادر: حماية المنافسة تمد قرار خفض إنتاج الأسمنت لمدة عام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قالت مصادر بقطاع الأسمنت، لمصراوي، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أخطر الشركات بقرار مد خفض الإنتاج لمدة عام أخر، بعد انتهاء فترة سريان القرار الصادر في يوليو 2021.

وأضافت المصادر، أن القرار تضمن تقليص حجم خفض الإنتاج عن قرار العام الماضي.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية العام الماضي، قرارا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وكانت شركات الأسمنت تقدمت بطلبات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمد العمل بمبادرة خفض إنتاج شركات الأسمنت والتي تنتهي في 15 يوليو الماضي.

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