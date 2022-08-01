حريق شقة سكنية في منطقة العصافرة شرقي الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد عامر:

سيطرت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية على حريق نشب، اليوم الاثنين، في شقة سكنية بعقار بمنطقة العصافرة قبلي بحي المنتزه ثان، وذلك دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة المنتزه ثان يفيد نشوب حريق بشقة بعقار بشارع متفرع من الصفا والمروة بمنطقة العصافرة قبلي.

انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع والأخير بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن تلفيات بمحتويات الشقة دون وقوع أي إصابات، فيما ترجح المعاينة الأولية نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائي.

حرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنتزه ثان، وباشرت النيابة العامة التحقيق.