مدمن مخدرات ينهي حياة طالب لشراء جرعة "شابو" جنوبي قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

تمكنت المباحث الجنائية بقنا، من ضبط عاطل، متهم بقتل طالب وإلقاء جثته داخل الزراعات بقرية الشيخ علي التابعة لمركز نقادة جنوبي محافظة قنا.

في التفاصيل تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور على جثة، كريم حسيب طه، 17 عامًا، طالب، داخل زراعات القصب بقرية الشيخ علي في نقادة، كان متغيبا منذ يومين.

كشفت التحريات الأولية أن المتهم يدعي "س.ع"، 27 عامًا، عاطل وأحد أقارب المجني عليه ومدمن للشابو، وقتله خنقًا وألقى الجثة داخل الزراعات بقرية الشيخ علي في نقادة، بعد سرقة هاتفه وبيعه لشراء الشابو.

جرى ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.