تبون : اللغة الفرنسية "غنيمة حرب" للجزائريين والإنجليزية هي لغة العالم وستدرّس من الابتدائي

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عن إدراج الإنجليزية في مناهج التعليم الابتدائي بدءا من هذا العام، معتبرا أن اللغة الفرنسية هي غنيمة حرب بالنسبة للجزائريين.

وجاء ذلك في مقابلة مع وسائل إعلام محلية، بثت الرئاسة الجزائرية مقتطفات منها عبر "فيسبوك" يوم السبت.

وفي 19 جوان الماضي أمر الرئيس تبون، باعتماد اللغة الإنجليزية بدءا من الطور الابتدائي.

ويبدأ تعليم الإنجليزية في الجزائر حاليا، من المرحلة المتوسطة (الإعدادية)، وبموجب القرار ستصبح الإنجليزية ثاني لغة أجنبية في المرحلة الابتدائية إلى جانب الفرنسية.

المصدر_روسيا اليوم