انت الان تتابع خبر العبادي: أجدد الدعوة للحوار وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلن رئيس تحالف النصر حيدر العبادي، اليوم الاثنين، تجديده لددعوة الحوار، فيما أكد دعمه لأي تفاهما للحل بشتى النتائج.
وقال العبادي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف".
وأضاف، "لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه".
وأضاف، "لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه".