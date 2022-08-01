العبادي: أجدد الدعوة للحوار وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها

وقال العبادي في تغريدة تابعتها الخليج 365، "أرحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الأطراف".

وأضاف، "لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم أجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه".

