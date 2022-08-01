انت الان تتابع خبر توجيه جديد من وزير الصدر بشأن تظاهرات المحافظات - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العراقي في تدوينة له تابعتها الخليج 365، "مظاهرات المحافظات.. نريدها رفعة راس".

وفي وقت سابق من اليوم، وجه صالح محمد العراقي دعوة إلى أبناء المحافظات بشأن تظاهرات اليوم.

وقال العراقي في تعليق له: "على الإخوة في المحافظات مساندة إخوتهم في المنطقة الخضراء، بالتظاهر السلمي كل في محافظته، عصر اليوم وفي الساعة الخامسة حصراً، ويستثنى من ذلك النجف الأشرف".



وما زال المتظاهرون، يواصلون اعتصامهم داخل مبنى البرلمان، لليوم الثالث على التوالي، بعدما دخلوا إليه يوم السبت الماضي.