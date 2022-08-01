شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح مثير من فان دايك عن محمد صلاح بسبب تجديد عقده والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أثار فيرجل فان دايك المدافع الهولندي ولاعب فريق ليفربول الإنجليزي الجدل بسبب تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عن زميله النجم المصري محمد صلاح قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.





صلاح عانى الفترة الماضية من العديد من الشائعات بسبب ملف تجديد تعاقده مع الريدز، حتى تمكنت إدارة ليفربول من تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح لمدة ثلاث مواسم خلال الانتقالات الصيفية الحالية.



تصريحات فان دايك عن صلاح



وقال فان دايك في تصريحات رصدتها صحيفة تليجيراف الإنجليزية أن زميله محمد صلاح قد تأثر بسبب ما حدث خلال الموسم الماضي والأزمات المتكررة سواء بتجديد عقده من عدمه واستمراره داخل الفريق أو الرحيل.

وهو ما حدث بالفعل في الموسم الماضي، حيث تحدث صلاح في أكثر من مناسبة علنا عن وجود أزمة بشأن تجديد عقده وأنه لا يقم بطلب أشياء مجنونة من أجل الموافقة على استمراره وتلبية مطالبه داخل الفريق.

وتحدث فان دايك قائلا:"في نهاية الموسم الماضي وتحديدا من إبريل وحتى نهايته، العديد من الأحدايث والأقاويل قد زادد بشأن عقد محمد صلاح وأشياء أخرى، بالطبع نحن بشر ونتأثر بذلك".

وأكمل:"على الرغم من كل هذه الضغوطات، صلاح نجح في تقديم الكثير معنا الموسم الماضية ولايزال يقدم للنادي الكثير، يلعب بعقل حر ومن الواضح أنه سعيد بالتواجد هنا".

وأختتم فان دايك:"أعتقد أن الجميع سعداء الآن، لقد أظهر صلاح ذك خلال السنوات الماضية التي قضاها داخل ليفربول، لقد صنع بنفسه كل شئ، إنه لاعب كبير ويظهر ذلك طوال الوقت في المباريات".



