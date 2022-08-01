شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يثير الجدل حول رحيله من جديد بتصريح مبهم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، يثير الجدل بسبب تصريحاته وتغريداته ومنشوراته عبر وسائل التواصل الإجتماعي الخاصة به.

رونالدو يرغب في الرحيل عن اليونايتد

وانتشرت الفترة الماضية العديد من التقارير التي تؤكد اقتراب رحيل النجم البرتغالي عن صفوف اليونايتد في الميركاتو الصيفي الحالي وذلك بسبب إبلاغه الإدارة أنه يريد المشاركة الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا.

وكان قد فشل اليونايتد من إنهاء الموسم في مركز من المراكز المتأهلة لدوري أبطال أوروبا ليكتفي فقط بالمشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.

تعليق رونالدو المبهم

وعلق رونالدو برسالة غامضة وهو ما أثار دهشة الجميع سواء الصحف أو الإعلاميين أو الجماهير الخاصة بنادي مانشستر يونايتد.

وكتب صاروخ ماديرا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك":"سعيد بالعودة"، وهو ما أثار الشكوك كثيرا حول موقفه.

أزمة رحيل رونالدو

وكان قد اشتعلت وسائل التواصل الإجتماعي في الأيام الماضية بسبب رونالدو وذلك بعد أن انتشر فيديو لنجم البرتغال وهو يغادر الملعب قبل انتهاء مباراة اليونايتد الودية أمام رايو فايكانو.

يذذكر أن رونالدو قد ارتبط اسمه بالعديد من الفرق الأوروبية على رأسهم بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد وتشيلسي، إلا أن جميع الفرق قد نفت وجود أي صلة بينهم وبين اللاعب أو التواصل معه للانتقال الرسمي خلال الموسم المقبل.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد قضى مع مانشستر يونايتد في الفترة الثانية له داخل قلعة الأولد ترافورد، موسما واحدا فقط وذلك بعد أن انتقل للشياطين الحمر قادما من صفوف يوفنتوس مطلع الموسم الماضي.