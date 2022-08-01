إيران: لدينا إمكانية صنع قنبلة ذرية

وقال محمد إسلامي: "تعاملنا الإيجابي مع الوكالة مازال مستمرا وفق اتفاق الضمانات ومعاهدة الحد من الانتشار النووي"، مؤكدا أن "الاتفاق النووي كان يهدف لإغلاق الملفات المزعومة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن إيران قبلت بقيود الاتفاق من أجل ذلك".وأضاف إسلامي: "ملف الأبعاد العسكرية المزعومة لنشاطاتنا النووية تم إغلاقه وفق الاتفاق النووي، وتكرار تلك الادعاءات الواهية أمر غير مقبول، وهي بنيت أساسا على مزاعم المنافقين "جماعة محاهدي خلق"، وإسرائيل، و يكررونها منذ 20 عاما".

وأردف: "طرح هذه الاتهامات من جديد من قبل الطرف الآخر أمر غير مقبول، وقمنا بإزالة الكاميرات الإضافية المرتبطة بالاتفاق النووي ليعلموا أن طرح الاتهامات من جديد لا يتوافق مع الاتفاق النووي..إن كان لدى الطرف الآخر نية بالعودة إلى الاتفاق، فليكف عن تكرار الاتهامات، وإن كان لا يريد ذلك فلا داعي لتضييع وقت سائر الأطراف".



وأكمل رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: "اتهامنا بالسعي وراء حيازة سلاح نووي اتهام باطل يطرحه الكيان الصهيوني بدعم من معارضي الثورة، وهذه الأجواء الكاذبة قد تتسبب لنا بمشاكل، لكن لن تمنع تقدمنا".