- 1/2
- 2/2
انت الان تتابع خبر وزير الصدر يوجه دعوة إلى أبناء المحافظات بشأن التظاهرات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365- بغداد
وجه وزير زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، صالح محمد العراقي، اليوم الإثنين، دعوة إلى أبناء المحافظات بشأن تظاهرات اليوم.
وذكر العراقي في تعليق له: "على الإخوة في المحافظات مساندة إخوتهم في المنطقة الخضراء، بالتظاهر السلمي كل في محافظته، عصر اليوم وفي الساعة الخامسة حصراً، ويستثنى من ذلك النجف الأشرف".
وما زال المتظاهرون، يواصلون اعتصامهم داخل مبنى البرلمان، لليوم الثالث على التوالي، بعدما دخلوا إليه يوم السبت الماضي.
وما زال المتظاهرون، يواصلون اعتصامهم داخل مبنى البرلمان، لليوم الثالث على التوالي، بعدما دخلوا إليه يوم السبت الماضي.