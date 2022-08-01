موقف شديد الإحراج.. وزير خارجية بنين «ينظف كتفه» بعدما لمسه ماكرون.. فيديو

الشارقة - اميمة ياسر -

وثق مقطع فيديو تصرف غريب لرئيس دولة بنين أوريلين أجبينونسي، حيث قام "بنفض كتفه" بعدما ربت عليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأظهر الفيديو ماكرون وهو يلمس كتف وزير خارجية دولة بنين، ليبتعد عنه الأخير وقام بتصرف يوحي بأنه يقوم بنفض ملابسه بعدما وضع الرئيس الفرنسي يده عليها وكأنه ينظفها من شيء ما.

رابط الفيديو:

وأوضح الفيديو أجبينونسي وهو يواصل حديثه مع شخص آخر، في مشهد عكس عدم اهتمامه بماكرون.

وأثار الفيديو جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال مغردون أن ما حدث يحمل إهانة لماكرون.

ورداً على تغريدة من أحد الأشخاص كتب فيها أن حركة وزير خارجية بنين تهدف إلى محو رمز التفوق الذي فرضه عليه ماكرون، قال أجبينونسي: "خطأ.. الأمر ليس كذلك. الرئيس ماكرون لاحظ أثرا للغبار على سترتي بعد المؤتمر الصحفي. وحركتي كانت لإكمال تصرفه الودي".

والأربعاء الماضي، زار الرئيس الفرنسي دولة بنين ضمن جولة له في إفريقيا شملت أيضا الكاميرون وغينيا بيساو.

وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره البنيني باتريس تالون، تعهد ماكرون بتقديم معدات عسكرية إلى بنين لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب.