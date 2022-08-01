بالأسماء.. 12 مصابًا في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 12 شخصًا، اليوم الإثنين، فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي «القاهرة / أسيوط»، بدائرة مركز الواسطى شمال محافظة بنى سويف.

تلقي اللواء أسامة حلمي مدير أمن بنى سويف، إخطاراً من العميد منصور الدغيدي رئيس المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بعد قرية الميمون بدائرة مركز الواسطى شمال المحافظة، ما أسفر عن إصابة 12 شخصاً.

انتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة عاطف أبو النيل محمد 37 عامًا، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيمن، وأحمد سيد كمال 35 عامًا، مصاباً بكدمات بالظهر والبطن، ومحمود فاروق عبدالعظيم 40 عامًا، مصاباً باشتباه كسر بالكتف الأيسر، وأحمد سيد محمد 40 عامًا، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر، وهشام فتحى عبد الباسط 41 عامًا، مصاباً بسحجات وكدمات بالجسم، وأحمد فوزى عبدالحليم، 36 عامًا، مصاباً باشتباه خلع بالكتف الأيسر.

كما أصيب مصطفى إبراهيم محمد 45 عامًا، مصاباً باشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد حمدى أحمد 35 عامًا، مصابا بسحجات وكدمات بالجسم، وخليل محمد طه 44 عامًا، مصاباً بجرح قطعى بفروة الرأس 10 سم، وجرح قطعى باليد الأيمن 3 سم، ومطاوع سعد على 43 عامًا، مصاباً بسحجات وكدمات، وأحمد رمضان أحمد 55 عامًا، مصاباً بكدمات وسحجات بالجسم، وحسين عزت حسين 26 عامًا، مصاباً بسحجات وكدمات.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.