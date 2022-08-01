ارتفاع الدينار الكويتي.. أسعار العملات العربية مقابل الجنيه اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:
ارتفع سعر 4 عملات عربية مقابل الجنيه اليوم الاثنين، مقارنة بتعاملات أمس، وفقا لبيانات البنك الأهلي.
أسعار العملات العربية
سعر الدينار الكويتي: 59.31 جنيه للشراء بزيادة 7 قروش، و61.89 جنيه للبيع بزيادة 8 قروش.
سعر الريال السعودي: 5.03 جنيه للشراء، و5.05 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي: 5.14 جنيه للشراء، و5.16 جنيه للبيع.
سعر الدينار البحريني: 48.86 جنيه للشراء بزيادة 5 قروش، و50.31 جنيه للبيع بزيادة 4 قروش.
سعر الريال القطري: 4.84 جنيه للشراء، و5.18 جنيه للبيع بزيادة قرش.
سعر الدينار الأردني: 26.30 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و26.76 جنيه للبيع بزيادة قرش.