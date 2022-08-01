انت الان تتابع خبر 'شأن داخلي'.. أول تعليق إيراني رسمي على أحداث العراق - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الأثنين، إن إيران "تؤكد دائمًا على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في العراق وتعتقد أن أمن هذا البلد هو أمن إيران والمنطقة".

