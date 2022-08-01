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'شأن داخلي'.. أول تعليق إيراني رسمي على أحداث العراق - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 - سياسة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، اليوم الأثنين، إن إيران "تؤكد دائمًا على الاستقرار وأهمية الاستقرار والأمن في العراق وتعتقد أن أمن هذا البلد هو أمن إيران والمنطقة".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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