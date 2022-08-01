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تشيلسي يتأهب لاقتناص دي يونج

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-01 | 08:23

تشيلسي يتأهب لاقتناص دي يونج

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ارتبط اسم فرينكي دي يونج بالرحيل عن ، هذا الصيف، في ظل ارتفاع راتبه، وإمكانية حل جزء من الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني، في حال بيعه.
وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن تشيلسي يستعد للتقدم بعرض للبارسا، من أجل الحصول على خدمات دي يونج.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن تود بويلي، مالك تشيلسي، تواجد في برشلونة أوائل تموز الماضي، لحضور قمة مع رئيس البلوجرانا، خوان لابورتا.


وخلال الاجتماع، أكد رئيس البلوز أنه سيسمح للاعبيه، سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، بالرحيل إلى البارسا إذا كان هناك اتفاق مالي، كما استفسر عن إمكانية ضم دي يونج، وطلب الإذن بالتفاوض مع اللاعب.

ويعلم النادي اللندني أن برشلونة يرغب في الحصول على 80 مليون يورو، من وراء بيع لاعب وسطه الهولندي، وهو العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد بالفعل.

Alsumaria Tv /authors
Alsumaria Tv
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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