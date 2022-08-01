تشيلسي يتأهب لاقتناص دي يونج

وبحسب صحيفة "سبورت"، فإن تشيلسي يستعد للتقدم بعرض للبارسا، من أجل الحصول على خدمات دي يونج.

وأضافت الصحيفة الكتالونية، أن تود بويلي، مالك تشيلسي، تواجد في برشلونة أوائل تموز الماضي، لحضور قمة مع رئيس البلوجرانا، خوان لابورتا.



وخلال الاجتماع، أكد رئيس البلوز أنه سيسمح للاعبيه، سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو، بالرحيل إلى البارسا إذا كان هناك اتفاق مالي، كما استفسر عن إمكانية ضم دي يونج، وطلب الإذن بالتفاوض مع اللاعب.

ويعلم النادي اللندني أن برشلونة يرغب في الحصول على 80 مليون يورو، من وراء بيع لاعب وسطه الهولندي، وهو العرض الذي تقدم به مانشستر يونايتد بالفعل.

