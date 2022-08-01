انت الان تتابع خبر لائحة بأبرز القطوعات والزحامات المرورية في العاصمة - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن أبرز القطوعات والزحامات المرورية في شوارع العاصمة بغداد.