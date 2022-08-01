انت الان تتابع خبر لائحة بأبرز القطوعات والزحامات المرورية في العاصمة - عاجل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن أبرز القطوعات والزحامات المرورية في شوارع العاصمة بغداد.
وأوجز المصدر لـ الخليج 365، الزحامات والقطوعات في شوارع العاصمة باللائحة ادناه:
-الطريق باتجاه ساحة التحرير من جهة السنك مغلق
-غلق مدخل الباب الشرقي من جهة سريع محمد القاسم
-سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة مزدحم
-ازدحام ساحة النسور من جهة سيد الحليب
-ازدحام جسر الجادرية نزلة جامعة النهرين
-ازدحام سيطرة الدورة دخول بغداد الجنوبي
-جسر البياع المؤدي الى ساحة قحطان ازدحام شديد
-جامع ام الطبول الشارع مزدحم