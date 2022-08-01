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لائحة بأبرز القطوعات والزحامات المرورية في العاصمة - عاجل

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بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر امني، اليوم الاثنين، عن أبرز القطوعات والزحامات المرورية في شوارع العاصمة بغداد.
وأوجز المصدر لـ الخليج 365، الزحامات والقطوعات في شوارع العاصمة باللائحة ادناه:

-الطريق باتجاه ساحة التحرير من جهة السنك مغلق

 

-غلق مدخل الباب الشرقي من جهة سريع محمد القاسم


-سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة مزدحم

-ازدحام ساحة النسور من جهة سيد الحليب

-ازدحام جسر الجادرية نزلة جامعة النهرين

-ازدحام سيطرة الدورة دخول بغداد الجنوبي

-جسر البياع المؤدي الى ساحة قحطان ازدحام شديد

-جامع ام الطبول الشارع مزدحم

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MO Nasa

MO Nasa

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