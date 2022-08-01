رئيس سريلانكا: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر

سريلانكا: نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسنجه قوله السبت إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر (أيلول) بسبب الاضطرابات التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الماضية.

وبحسب الوكالة، قال ويكريميسنجه في أول خطاب يلقيه منذ انتخبه البرلمان إن الاتفاق تأخر لمدة شهر على الرغم من أنه سعى حتى وهو في منصب رئيس الوزراء إلى إبرامه بحلول أوائل أغسطس (آب).

وسريلانكا في محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار بينما تسعى أيضاً للحصول على مساعدة من حلفاء، من بينهم جاراتها الهند والصين.