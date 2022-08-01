30 يوليو , 2022
سريلانكا: نقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس السريلانكي رانيل ويكريميسنجه قوله السبت إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر (أيلول) بسبب الاضطرابات التي وقعت في البلاد خلال الأسابيع الماضية.
وبحسب الوكالة، قال ويكريميسنجه في أول خطاب يلقيه منذ انتخبه البرلمان إن الاتفاق تأخر لمدة شهر على الرغم من أنه سعى حتى وهو في منصب رئيس الوزراء إلى إبرامه بحلول أوائل أغسطس (آب).
وسريلانكا في محادثات مع صندوق النقد الدولي حول حزمة إنقاذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار بينما تسعى أيضاً للحصول على مساعدة من حلفاء، من بينهم جاراتها الهند والصين.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس سريلانكا: الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأخر إلى سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.