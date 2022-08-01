كيان جديد.. ماذا قال خبراء السياحة عن طيران "إير سفنكس" منخفض التكاليف لتنشيط القطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

رحب خبراء القطاع السياحي، ببدء تشغيل شركة "إير سفنكس" للطيران منخفض التكاليف مطلع شهر أكتوبر 2022، بعدد 9 طائرات، موضحين أنها خطوة متقدمة في عالم الطيران.

وأشاد الخبراء لمصراوي، بالأسعار الأولية لتذاكر الطيران المعلنة مقارنة بالطيران العادي، لتبدأ من 1500 جنيه، وتزيد بحسب البنود الأخرى التي يتم طلبها من قبل الركاب سواء الحقائب المصاحبة.

رحلات اليوم الواحد

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، عضو جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء، إن إنشاء شركة "إير سفنكس" للطيران الشارتر تعد خطوة كبيرة جدا نادينا بها لاستجلاب الرحلات السياحية من مختلف بلدان العالم للمنتجعات السياحية المصرية.

وأضاف عبد اللطيف لمصراوي، أن العديد من البلدان السياحية تعتمد على شركات الطيران الخاصة بها في استجلاب السياح إلى منتجعاتهم نظرا لرخص التكلفة وعدم الارتباط بخطوط طيران منتظمة وهذا يكون له دور كبير في تنشيط الحركة السياحية الوافدة.

وأشار إلى بدء تشغيل رحلات إيرسفنكس بعدد 9 طائرات كمرحلة أولى خلال موسم الشتاء القادم من مطارات الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وسفنكس والقاهرة وستكون رحلاتها بأسعار اقتصادية بنظام الطيران العارض سواء من مدن خارج مصر أو للرحلات الداخلية.

وتابع عبد اللطيف:"نتمنى أن يكون لمدينة سانت كاترين نصيب من رحلات إيرسفنكس خلال الفترة القادمة لجذب السياح من مختلف أنحاء العالم الذين يعشقون زيارة الأماكن المقدسة وجبل موسى ودير سانت كاترين وغيرها وهذه المدينة عليها طلب كبير وسيتضاعف خلال الفترة المقبلة نتيجة للجهود التي تقوم بها الدولة في إعادة تشغيل مطار سانت كاترين والبنية التحتية التي تجري حاليا ومشروع التجلي الأعظم الذي يمثل الأديان السماوية الثلاثة".

وأضاف عاطف، أن رحلات "اليوم الواحد " إلى سانت كاترين عليها إقبال كبير جدا ومن الممكن استثمار وجود رحلات الطيران المنخفض التكاليف بإعداد دراسة ووضع تصور بالبرامج السياحية يمكن السائح من قضاء إجازته في المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة وكذلك زيارة مدينة سانت كاترين والانتقال بالطائرة وقضاء وقت جميل بها والعودة في نفس اليوم وهذا أيضا سيحدث رواجا كبيرا بالمدينة.

وأكد عاطف، أنه يمكن من خلال الطيران الشارتر تسويق برامج سياحية جديدة تجمع بين شرم الشيخ وسانت كاترين ليشمل البرنامج السياحة الشاطئية والدينية والسفاري وتسلق الجبال.

فئة متوسطة

قال توني كازامياس، عضو جمعية مستثمري السياحة بجنوب سيناء، إن الطيران منخفض التكاليف "إير سفنكس" سيشجع السياحة الداخلية في مدن مصر السياحة بالكامل، ويجعل أنظار المسافرين تتجه إلى السفر بالطيران بديلا عن السيارات كونه أسرع وأسهل ويوفر وقتا كبيرا.

وأضاف كازامياس لمصراوي:"سعر التذكرة بـ 1500 جنيه يساعد على سفر الجميع حتى الفئة المتوسطة ليزيد معدل الرحلات الداخلية على كافة مدن الجمهورية خصوصا في شرم الشيخ والغردقة ودهب وسانت كاترين، ويشجع الرحلات الداخلية بشكل أكبر".

وتابع: مصر تضم 100 مليون نسمة، وبها قوة شرائية كبيرة ولو سافر 10 ملايين من المصريين فقط إلى هذه المدن السياحية سينعش السياحة الداخلية خصوصا أن السائح المصري معدل إنفاقه أعلى من السائح الأجنبي، ويحجز غرفا أعلى سعرا من الأجنبي".

وأكد كازامياس، أن السائح المصري ينفق أكثر من الأجنبي، كون الأجنبي يشتري من المزارات بشكل محدود، أما المصريين فيقبلون على الشراء من كل مكان بشكل كبير، والاعتماد على السياحة الداخلية قرار ممتاز بالتزامن مع الطيران الجديد والرحلات الداخلية، وسنرى انتعاشة كبيرة على مستوى الجمهورية كاملة.

خطوة متقدمة

قال باسم حلقة نقيب السياحيين، إن إنشاء مصر للطيران لشركة طيران منخفضة التكاليف"اير سفنكس" للنقل الجوي بين المدن السياحية تعتبر خطوة متقدمة نحو مستقبل أكثر فاعلية لتعظيم حركة النقل الجوي للمواطنين وأثرة بالغ الأهمية على القطاع السياحي.

وأشار حلقة لمصراوي، إلى أن أولى رحلات شركة اير سفنكس الجديدة، ستكون خلال الشتاء القادم، وجارٍ التعاقد على عدد من الطائرات لإعداد جداول تشغيلها وسوف تبدأ وزارة الطيران المدني بنحو تسعة طائرات في أكتوبر المقبل عبر آلية التأجير، وسيتم زيادتها ومضاعفتها خلال الربع الأول من العام المقبل 2023.

وأوضح أن هذه الطائرات تعتبر اقتصادية وتختلف في عدة أمور فنية، مثل المسافات بين المقاعد في الطائرة، وعدد الحقائب المصاحبة للراكب بما يجعل سعر التذكرة مختلفة تمامًا، وتكون أقل من نظيرتها التقليدية وبالتالي تكون أسعارها رخيصة وفي متناول المسافرين مما سيشجع الأسر على السفر في رحلاتهم الداخلية من خلال هذا الطيران.

وتابع حلقة: "من المتوقع أن يبدأ جدول الرحلات الجديد بربط الأقصر وأسوان بشرم الشيخ والغردقة ومرسى علم بمطروح والقاهرة وبرج العرب، وتزداد ربط الرحلات بالمدن مع زيادة عددٍ الطائرات وأيضا طلبات السفر والتشغيل".

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