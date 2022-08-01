شهيرة فؤاد: مجدي الجلاد أحد أهم الورثة الشرعيين لجيل الأساتذة في الصحافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قالت الإعلامية شهيرة فؤاد، إنَّ الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للأخبار المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت) أحد أهم الورثة الشرعيين لجيل الأساتذة العظام في مجال الصحافة عن حق واستحقاق، ويمتلك مفردات التعبير وأفكار تنويرية.

وأضافت خلال تقديمها برنامج "مساء الخير" عبر قناة "مي سات"، أنَّ "الجلاد" لديه قلم رشيق وقدرة على التفسير والتفصيل والتأثير، تصل إلى كل العقول بمنتهى البساطة والسلاسة.

وأكدت أن "الجلاد" مهموم بقضية الوعي وبناء الإنسان، ومهموم بها اهتمام الباحث عن مجتمع أفضل واهتمام المحارب المؤمن بعدالة قضيته واهتمام المخلص بوطنه، وهو صاحب تجربة صحفية رائدة يمتلك فيها سر الخلطة.