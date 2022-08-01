مجدي الجلاد: "الإخوان كانوا بيحرقوا جريدة الوطن في 2012 بخطة مرسومة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

قال الكاتب الصحفي، مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة أونا للأخبار المالكة لمواقع (الخليج 365، الكونسلتو، يلا كورة، شيفت)، إنه قرَّر خلال مارس 2012، أنْ يؤسس تجربة جديدة، وترك المصري اليوم، لأنه يؤمن بالنظرية الغربية في العمل أنه لا يكون موظفًا، ولذلك أسَّسَ جريدة الوطن مع زملاء أعزاء وصدرت في 29 أبريل 2012.

وأضاف خلال لقاء تليفزيوني له عبر قناة "مي سات": "إحنا بنعمل الوطن كان هدفنا حاجة واحدة بس، هي الدفاع عن الدولة المدنية في مصر، لأن ده إيمان عندي، وطلعنا ضد اختطاف مصر من تيار ديني، وكل يوم المانشيتات والأخبار ضد الإخوان، وكان اختلاف سياسي وليس كره لهم، والآن أكره من تلطخت يداهم بالدماء، وأنا قارئ كل تاريخ الإخوان وأعرفهم كويس جدًا".

وتابع: "كنا مخترقينهم جيدًا من الداخل وكنت أنشر أخبار ومانشيتات كانت بتوجعهم كتير، وجاتلي تهديدات بظنهم أن جريدة الوطن طالعة ضد الإخوان، لكن هي مش طالعة ضدهم، وبدأت تهديدات واضحة ووزارة الداخلية خصصتلي حراسة أمام المنزل وحدثت محاولتين حرق ويبعتوا ميليشيات الإخوان للمبنى وكانوا يطلعوا الدور الأول والتاني ويفضوا طفايات الحريق، عشان الموجودين ميطفوش الحريق، ويولعوا في الدور الأرضي.. واللي حمى الجريدة هما المصريين من الشارع قبل ما المطافي توصل، وكانوا بيحرقوا بخطة مرسومة".